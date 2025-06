"Siamo ingiocabili", Mkhitaryan sull'Inter: "Lo direi di nuovo, lo penso"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da Repubblica. Si torna a parlare di una frase che fece tanto discutere nella scorsa stagione. "Non ho detto che siamo ingiocabili sempre, ma che lo siamo stati in alcune partite, per l’atteggiamento che abbiamo messo in campo. Certo che lo direi di nuovo, lo penso. Se poi qualcuno mi prende in giro, non me ne frega niente.

Finale Champions? La cicatrice resta. Il dolore non si cancella, è stata una sconfitta brutta. Non dimentichiamo il percorso che ci ha portato fin lì, abbiamo fatto grandi partite, ma indietro non si torna. Dobbiamo rialzarci, imparare e andare avanti. Non serve pensarci troppo. Dobbiamo lavorare per vincere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi anni".