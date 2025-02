“Siamo troppo forti e ci rilassiamo!”, Gazzetta svela reazione Inter alle parole di Mkhitaryan

"Io parlo per me stesso: sapendo che siamo molto forti entriamo nelle partite poco focalizzati, da lì stiamo pagando. Non c'è mancanza fisica o tecnica, ma essendo troppo forti magari è quello che ci disturba": parole di Henrikh Mkhitaryan nel post Juve-Inter che hanno un po' diviso la piazza.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola torna sul tema, specificando che dalla società nerazzurra non c'è stato alcun fastidio particolare per ogni accaduto: "Proprio in Europa non si è mai visto quello strano snobismo di chi si sente troppo sicuro di sé, il male inconscio denunciato dal saggio Mkhitaryan. Il discorso dell’armeno non è piaciuto ai tifosi, almeno a leggere i rimbrotti sui social, ma non ha creato fastidio in società: Micki ha lo status per pronunciarsi, una certa superficialità era troppo evidente per essere taciuta".