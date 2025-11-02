Simeone lancia la rimonta: da 0-2 a 2-2 negli ultimi 6', pari tra Torino e Pisa al 45'

Primo tempo dalle mille emozioni all’Olimpico Grande Torino, dove il Pisa era riuscito a portarsi avanti di due reti prima di subire la rimonta del Torino. I toscani avevano colpito con una doppietta di Stefano Moreo, prima su azione e poi su rigore, sfruttando le disattenzioni difensive granata. Fischi e contestazioni si erano levati dagli spalti, mentre la squadra di Baroni sembrava in difficoltà e il Pisa in pieno controllo del match.

Nel finale, però, il Torino ha trovato la forza per reagire. Simeone ha riacceso la gara con una splendida rete al 42’, e pochi minuti più tardi Adams ha completato la rimonta con un gol di potenza e precisione. Il primo tempo si chiude così sul 2-2, tra entusiasmo ritrovato del pubblico e la sensazione di una ripresa tutta da vivere.