Juventus, Spalletti sorride: recupererà un big proprio per il Napoli
Il rientro di Federico Gatti dall'infortunio viene seguito con interesse in casa Juventus, ma non solo. Il difensore si è operato ad inizio dicembre, dopo aver rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Il programma di riabilitazione procede bene: dovrebbe tornare in campo tra due settimane, quindi in occasione della sfida contro il Cagliari datata 17 gennaio oppure per il big match contro il Napoli in programma il 25.

Spalletti non vede l'ora di riavere il suo totem difensivo viste gli uomini contati in quel reparto, ma anche dalle parti di Milano seguono il recupero di Gatti con attenzione. A ripoirtarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.