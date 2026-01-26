Smentita di rito, la Juventus non molla En Nesyri. Ma lui preferisce un'altra destinazione

Smentita di rito, la Juventus non molla En Nesyri. Ma lui preferisce un'altra destinazioneTuttoNapoli.net
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 14:10Serie A
di Pierpaolo Matrone

Nonostante le smentite di rito, la Juventus non molla il suo obiettivo. Ottolini in giornata farà l'ultimo tentativo per convincere Youssef En-Nesyri: il ds bianconero spetta una risposta dell'attaccante e dal suo entourage. E lo farà fino a oggi, quando il marocchino sarà chiamato al dentro o fuori definitivo: sarà Juve o sarà altrove, anche perché al Fenerbahçe che spinge per la cessione ai bianconeri, con i quali ha un accordo blindato da tempo - non rimarrà.

La preferenza del giocatore però è sembrata chiara sin dall'inizio, nonostante gli ok di massima fossero arrivati, e nonostante la sicurezza juventina di averlo in pugno e di poterlo convincere a un passo dall'imbarco per Caselle. Vuole tornare al Siviglia.