Smentita di rito, la Juventus non molla En Nesyri. Ma lui preferisce un'altra destinazione
Nonostante le smentite di rito, la Juventus non molla il suo obiettivo. Ottolini in giornata farà l'ultimo tentativo per convincere Youssef En-Nesyri: il ds bianconero spetta una risposta dell'attaccante e dal suo entourage. E lo farà fino a oggi, quando il marocchino sarà chiamato al dentro o fuori definitivo: sarà Juve o sarà altrove, anche perché al Fenerbahçe che spinge per la cessione ai bianconeri, con i quali ha un accordo blindato da tempo - non rimarrà.
La preferenza del giocatore però è sembrata chiara sin dall'inizio, nonostante gli ok di massima fossero arrivati, e nonostante la sicurezza juventina di averlo in pugno e di poterlo convincere a un passo dall'imbarco per Caselle. Vuole tornare al Siviglia.
