Juventus, Spalletti deve attendere: Vlahovic ancora indisponibile per Udine

vedi letture

Dusan Vlahovic dovrà aspettare ancora prima di tornare tra i convocati. L’attaccante della Juventus è rientrato da pochi giorni ad allenarsi in gruppo, ma non sarà a disposizione per la trasferta contro l’Udinese. Lo staff tecnico ha scelto la linea della prudenza dopo il lungo stop che lo ha tenuto fuori per oltre tre mesi.

Vlahovic assente da oltre tre mesi

Il serbo non gioca dal 29 novembre, quando si fermò per un grave infortunio durante Juventus-Cagliari. Il rientro sembrava possibile già per la gara in Friuli, ma le condizioni non sono state giudicate ancora ideali. L’obiettivo ora è quello di tornare disponibile per la partita successiva, in programma il 21 marzo contro il Sassuolo. Nel frattempo, la Juventus dovrà ancora trovare soluzioni alternative in attacco in attesa del pieno recupero del suo centravanti.