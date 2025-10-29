Spalletti-Juve, Chiellini annuncia: "Aspettiamo, manca la firma"
Giorgio Chiellini, membro della dirigenza della Juventus, nel pre-partita con l'Udinese ha annunciato l'imminente che per l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera manca ormai poco: "Credo che Spalletti sia un grande allenatore, con esperienza e un gioco moderno. Aspettate perché non c'è la firma, parliamo di oggi dove cercheremo di fare punti. Mi permetto di ringraziare Brambilla che ci consente di affrontare questa gara e di guardare al futuro".
Sull'esonero di Igor Tudor: "lo penso che Igor Tudor vada ringraziato per aver fatto un lavoro importante, l'anno scorso ci ha portato in Champions League. Questa è stata una decisione condivisa con la società: pensiamo che la squadra possa far bene".
Ci sarà anche un Direttore Sportivo nei prossimi giorni?
"Nelle prossime settimane ci sarà un Direttore Sportivo perché manca nell'organigramma".
