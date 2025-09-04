Stadio Franchi, ponteggi e incertezza in vista di Fiorentina-Napoli

Quattro mesi dopo la vittoria per 3-2 contro il Bologna la Fiorentina tornerà a giocare una partita allo stadio Artemio Franchi. Lo farà sabato 13 settembre alle ore 20:45 contro il Napoli. Come riportato da La Repubblica (Firenze) nonostante un’estate di lavori senza partite l'impianto di Campo di Marte si presenterà in una maniera non molto diversa dall'ultima volta. Le novità più sostanziali riguarderanno la tribuna. Prima è stato tolto il vecchio strato di guaina della copertura e poi è stata impermeabilizzata e rinforzata nella struttura del solaio. Per quanto riguarda gli altri settori oggetto dei lavori le operazioni sono state meno invasive. In Maratona è stato completato sia lo smontaggio delle pannellature degli infissi a nastro verticale che il rinforzo dell’intonaco delle pareti, mentre in Fiesole, dopo il completamento dei pali e delle piastre di fondazione, sono stati realizzati gli elementi strutturali verticali del piano interrato e il solaio del piano terra. Per quanto riguarda la nuova curva i lavori, non essendoci il pubblico, continueranno anche durante il campionato.

Il tutto in attesa del cronoprogramma definitivo. per adesso a regnare è ancora l'incertezza ma il 27 giugno scorso la Conferenza dei servizi ha dato parere favorevole alla modifica del cronoprogramma originario, offrendo il placet alla decisione di Palazzo Vecchio di condensare, entro il 2026, i lavori in Fiesole, tribuna e Maratona completando per la fine del prossimo anno la nuova curva, la riprofilatura della Maratona e della tribuna con tanto di nuova copertura dei settori. L'obiettivo del Comune è quello di festeggiare il centenario il prossimo agosto con uno stadio da 30mila posti a sedere e con la nuova Curva Fiesole pronta. Senza un cronoprogramma preciso non sarà facile. Tornando al presente sabato 13 settembre arriva il Napoli e la società prima di pianificare le mosse future è al lavoro per allestire lo stadio in vista del match contro i partenopei.