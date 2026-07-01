Suzuki lascia la Serie A? Il portiere che piaceva al Napoli seguito dalla Premier

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Il Leeds United guarda al mercato italiano per rinforzare il proprio reparto portieri e ha individuato in Zion Suzuki il profilo più interessante. Secondo le ultime indiscrezioni, l’estremo difensore del Parma è attualmente la pista più concreta per il club inglese, che sta valutando con attenzione il suo inserimento in vista della prossima stagione. Il portiere giapponese, protagonista di una crescita costante in Serie A, è considerato un elemento ideale per affidabilità e prospettiva, caratteristiche che hanno attirato l’interesse della dirigenza del Leeds. Lo fa sapere Sky Sport.

Suzuki nel mirino anche in passato del Napoli

Non si tratta, tuttavia, di un nome nuovo nel panorama del calciomercato europeo. In passato, infatti, Zion Suzuki era stato seguito anche dal Napoli, che aveva monitorato con attenzione la sua situazione senza però affondare il colpo. Il club partenopeo aveva inserito il portiere tra i profili osservati per il futuro, poi scelse Milinkovic-Savic. Ora è il Leeds a provarci con maggiore decisione, continuando a lavorare per individuare il rinforzo ideale tra i pali in vista della prossima stagione.