Altro talento al Como: fatta per Milla dal Getafe, le cifre

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Tutto definito per il passaggio di Luis Milla al Como. Il club ha chiuso l’operazione con il Getafe sulla base di circa 6 milioni di euro, mettendo a segno uno dei primi innesti in vista della prossima stagione. Il centrocampista spagnolo è pronto a diventare un nuovo rinforzo per la squadra lariana, che continua a muoversi con decisione sul mercato per costruire un organico competitivo. Lo riporta Sky Sport.

Blitz in Italia e attesa per l’ufficialità

Nelle ultime 24 ore Luis Milla è stato protagonista di un vero e proprio blitz a Como, durante il quale ha svolto le visite mediche e firmato il contratto in gran segreto, prima di fare immediato ritorno in Spagna. Un’operazione condotta in grande riservatezza dal club, che ora attende soltanto l’annuncio ufficiale per rendere definitivo l’acquisto. Con questo colpo, il Como conferma la volontà di rafforzarsi con profili di esperienza internazionale per affrontare al meglio la prossima stagione.