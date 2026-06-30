Ufficiale Settlement agreement, UEFA sanziona la Juve: multa fino a un massimo di 20mln

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Juventus nel settlement agreement UEFA: multa e restrizioni per i bianconeri, sanzionata anche la Fiorentina

La Juventus entra ufficialmente nel regime di settlement agreement con la UEFA. La decisione, nell’aria da giorni, è stata confermata pochi minuti fa dall’organo di controllo finanziario dei club europei. Oltre ai bianconeri, tra le società sanzionate figura anche la Fiorentina, penalizzata per il mancato rispetto del limite relativo al rapporto tra costo della rosa e fatturato.

Le decisioni UEFA e le sanzioni a Juventus e Fiorentina

Secondo quanto comunicato dalla UEFA, la Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha completato la valutazione dei club partecipanti alle competizioni europee per la stagione 2025/26, accertando diverse violazioni dei parametri di sostenibilità economica. Tra le società coinvolte figurano, oltre alla Juventus, anche Newcastle United, Nizza, Santa Clara, Astana e Partizan Belgrado, tutte risultate non conformi alla regola sui risultati economici del calcio su base triennale (2023-2025). Juventus e Newcastle hanno quindi sottoscritto un accordo transattivo della durata di tre anni, con l’obiettivo di rientrare nei parametri entro la stagione 2028/29. Per il club bianconero è stata prevista una multa complessiva di 20 milioni di euro, di cui 14 condizionati al rispetto degli obiettivi fissati, mentre per il Newcastle la sanzione ammonta a 10 milioni, con 7 milioni legati alle stesse condizioni.

Il sistema di sanzioni e le altre società coinvolte

Il settlement agreement prevede per i club coinvolti una serie di obblighi, tra cui il pagamento di multe proporzionate alle violazioni, restrizioni sulla registrazione di nuovi giocatori nelle liste UEFA e il rispetto di obiettivi finanziari annuali. Il mancato raggiungimento di tali parametri può comportare ulteriori penalizzazioni sportive, fino all’esclusione dalle competizioni europee. Parallelamente, la UEFA ha rilevato violazioni anche sulla regola del costo della rosa da parte di diversi club, tra cui Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest, Nizza, Strasbourg, AEK Atene, Fiorentina e Fenerbahçe, tutti con un rapporto superiore al 70% rispetto ai ricavi nell’anno solare 2025. La Fiorentina, non rientrando nel settlement agreement, è stata multata per 6 milioni di euro. Situazione diversa invece per Napoli e Bologna, che pur avendo superato la soglia del 70%, non subiranno sanzioni grazie all’equilibrio garantito dai risultati economici complessivi degli esercizi 2025 e 2026.