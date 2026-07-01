Roma, quasi definito il futuro di Dybala: la strada sembra tracciata

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La Roma guarda con grande ottimismo al futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore sono stati registrati contatti molto positivi tra le parti per il rinnovo di contratto della Joya, alimentando la fiducia del club giallorosso sulla possibilità di arrivare presto alla fumata bianca. La volontà comune sembra quella di proseguire insieme e i dialoghi stanno procedendo nella giusta direzione, anche se restano ancora alcuni aspetti da definire prima dell'accordo definitivo.

Roma, Dybala: clima positivo per il prolungamento

La trattativa è ormai entrata nella fase dei dettagli, con la Roma al lavoro per sistemare gli ultimi punti dell'intesa. Secondo Fabrizio Romano, il clima che si respira è estremamente positivo e la sensazione è che il futuro di Dybala sia sempre più destinato a tingersi di giallorosso. La società considera l'argentino uno dei punti di riferimento del progetto tecnico e punta a blindarlo anche per le prossime stagioni.