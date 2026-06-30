Juve, caccia al portiere: Martinez non è tramontato, ma salgono le quotazioni di Vicario

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La Juventus continua a lavorare sulla scelta del nuovo portiere per la prossima stagione. In corsa Guglielmo Vicario e Emiliano “Dibu” Martinez

La Juventus è ancora alla ricerca del profilo giusto per rinforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera sta valutando diverse soluzioni e, tra i nomi tornati con forza in orbita, c’è quello di Guglielmo Vicario del Tottenham, estremo difensore seguito con attenzione anche dal Napoli in caso di addio di Alex Meret o Vanja Milinkovic-Savic.

Vicario e Dibu Martinez: il punto sulla porta della Juventus

Resta viva anche la pista che porta a Emiliano “Dibu” Martinez dell’Aston Villa, profilo apprezzato per esperienza e leadership internazionale. Al momento, però, la Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva. Il club, riporta Sky, continua a monitorare attentamente il mercato dei portieri, valutando pro e contro di ogni opzione prima di affondare il colpo.