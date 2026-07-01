Ufficiale Inter, Mkhitaryan resta e rinnova: contratto annuale

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Henrikh Mkhitaryan ha appena rinnovato il suo contratto con l’Inter, firmando un nuovo accordo che lo legherà al club nerazzurro fino al 2027

Henrikh Mkhitaryan ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, firmando un nuovo accordo che lo legherà al club nerazzurro fino al 2027. Il centrocampista armeno, arrivato a Milano nel 2022 a parametro zero, continuerà dunque la sua esperienza in Serie A, confermandosi una pedina importante nello scacchiere tecnico della squadra. Il prolungamento del contratto arriva dopo tre stagioni in cui il giocatore ha saputo integrarsi rapidamente nei meccanismi degli allenatori.

Mkhitaryan rinnova con l’Inter fino al 2027

Arrivato nel 2022 a parametro zero, Mkhitaryan si è imposto rapidamente come uno dei giocatori più affidabili della rosa nerazzurra. Nel corso delle sue stagioni a Milano ha contribuito ai successi del club, conquistando due Scudetti, due Supercoppe italiane e due Coppe Italia, diventando un elemento prezioso sia per la qualità delle sue prestazioni sia per la sua esperienza internazionale. Il rinnovo fino al 2027 conferma la volontà dell’Inter di proseguire con un gruppo solido e già collaudato.