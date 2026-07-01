Ekhator a un passo dalla Juve: quasi 20mln per il talento del Genoa

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Jeff Ekhator è a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Nella giornata di oggi, il club bianconero conta di completare gli ultimi adempimenti burocratici necessari per definire il trasferimento dell'attaccante italiano a Torino. L'operazione, dal valore complessivo di circa 18 milioni di euro, è ormai ai dettagli finali, anche perché il calciatore ha già sostenuto le visite mediche. L'obiettivo della Juventus è quello di chiudere l'iter amministrativo e depositare il contratto in Lega entro la fine della giornata, così da rendere effettivo il passaggio del giovane attaccante.

Asse con il Genoa: arriva anche Puczka

L'affare Ekhator si inserisce in un'operazione più ampia che coinvolge anche il Genoa. Dopo aver definito la cessione dell'attaccante alla Juventus, il club rossoblù è infatti pronto ad accogliere David Puczka, terzino polacco reduce da un'ottima stagione con la Juventus Next Gen, impreziosita da dieci reti. L'operazione che porterà il difensore in Liguria ha un valore di circa 5 milioni di euro. I due club stanno lavorando in stretta sinergia con l'obiettivo di completare entrambe le pratiche e depositare i rispettivi contratti in Lega già nel corso della giornata odierna, così da chiudere ufficialmente il doppio trasferimento.