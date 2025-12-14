CLASSIFICA - L'Inter non perdona Milan e Napoli: nerazzurri in vetta da soli, azzurri terzi

CLASSIFICA - L'Inter non perdona Milan e Napoli: nerazzurri in vetta da soli, azzurri terzi
Oggi alle 20:10Serie A
di Antonio Noto

Doppio sorpasso dell'Inter, grazie alla sofferta vittoria sul campo del Genoa in questa 15^ giornata in via di svolgimento. Con i tre punti di Marassi, i nerazzurri di Cristian Chivu si portano a quota 33, salendo in solitaria al primo posto in classifica a +1 sul Milan e +2 sul Napoli, con la Roma che scenderà in campo domani sera ferma a 27. Il Genoa pur con una partita di spessore non porta a casa niente, restando fermo a quota 14 al 16° posto. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 27*
Bologna 25*
Como 24*
Juventus 23*
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6

* una partita in meno