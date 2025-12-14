Il Genoa prova a mettere paura nel finale, ma l'Inter passa a Marassi e si prende la vetta!

L’Inter espugna il “Ferraris” battendo 2-1 il Genoa e si prende la vetta della classifica. Chivu sorprende con diverse novità di formazione, affidandosi in attacco a Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre De Rossi ritrova Frendrup a centrocampo e conferma Vitinha e Colombo davanti. L’avvio è vivace, con il Genoa subito pericoloso, ma al 5’ sono i nerazzurri a colpire: Lautaro salva un pallone sulla linea di fondo e serve Bisseck, che salta l’uomo e batte Leali sul primo palo. L’Inter prende fiducia, gioca con scioltezza e sfiora più volte il raddoppio prima di trovarlo con Lautaro, bravo a rientrare e piazzare il destro sul palo lontano.

Nella ripresa il Genoa cresce e rende la gara più equilibrata, anche grazie all’ingresso di Ekuban. Proprio da una sua iniziativa nasce il gol che riapre il match: Vitinha si inserisce, supera Sommer e firma il 2-1 facendo esplodere il pubblico di casa. I rossoblù spingono nel finale, creando qualche apprensione alla difesa nerazzurra, ma Sommer è attento sulle conclusioni e sui colpi di testa avversari. L’Inter resiste, porta a casa tre punti pesanti e si regala il primato in classifica.