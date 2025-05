Video Torino, tifosi granata contestano Cairo anche nel giorno dell'anniversario di Superga

Nel giorno del settantaseiesimo anniversario della tragedia di Superga i tifosi del Torino si sono radunati in corteo nel pieno centro della città, davanti al bar Norman, in piazza Soferino, dove è stato fondato il Toro il 3 dicembre 1906, per partire alla volta di Superga, con una camminata di circa 5 chilometri.

Tantissimi i presenti, circa 20mila, con anche gli inevitabili cori contro Urbano Cairo. Il popolo granata, anche in questa occasione, ha invitato il patron a cedere la società, come accade anche in ogni partita del Torino allo stadio Olimpico, con una marcia di protesta contro il presidente.