Tudor attacca l'ambiente Juve: "Tanta scorrettezza nei confronti di un nostro giocatore"

Lloyd Kelly tra i migliori della Juventus, complici due gol, nell’avvio di stagione della Vecchia Signora. Igor Tudor, alla vigilia della partita con l’Hellas Verona, analizza così il momento del difensore bianconero: “C’è stata tanta scorrettezza nei confronti di questo ragazzo, nei giudizi da fuori. Devo dire che c’è stata una non obiettività nell’analizzare le sue prestazioni. Io sono qui da 4-5 mesi ormai, è un ragazzo che ha fatto sempre bene.

Sono serviti due gol per dire che sta facendo bene. È una cosa sbagliata, stava facendo grani partite difensive: chiaramente con qualche sbaglio come altri. E invece non c’è stata correttezza nel valutare le sue prestazioni. Ora due gol cambiano tutto, ma serve obiettività e non etichette. È un ragazzo umile, con una gamba seria e voglia di migliorare, è ancora giovane. Sono veramente contento di lui e si è guadagnato tutto da solo. Deve continuare così”.

Lei si sente inferiore ad altri colleghi o sottovalutato nei giudizi?

“Non mi importano i giudizi su di me. Sono un allenatore, sono concentrato su come gioca e performa la mia squadra. Lascio pensare altri queste cose, mi piace vedere la mia squadra in campo. Quando non alleno leggo un po’ i giornali, ma quando alleno evito. Si fanno critiche anche ai migliori, senza fare nomi: mi viene da dire che posso stare tranquillo. C’è voglia di bianco o nero nell’informazione, e non parlo dello sport: c’è sempre la ricerca dell’esagerazione. Anche al meteo non dicono mai che è tutto tranquillo: o c’è temporale o c’è un caldo pazzesco. Il calcio è così”.