Tutto sull'Udinese: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. L'Udinese riparte da Kosta Runjaic ma viste le partenze di Lucca, Thauvin e Giannetti la formazione tipo è decisamente cambiata. L'estremo difensore Okoye è squalificato fino al 19 ottobre e dunque tra i pali ci sarà Sava o Nunziante. In difesa sono arrivati Bertola dallo Spezia e Goglichidze dall'Empoli. A sinistra resiste il ballottaggio tra Kamara e Zemura per un posto. Piotrowski è arrivato dal Ludogorets per fare la mezzala, così come il talento Miller dal Motherwell. Ekkelenkamp può risultare il jolly da schierare in diversi ruoli, anche più avanzato in attesa di ulteriori arrivi dal calciomercato.

UDINESE (3-5-1-1) probabile formazione: Okoye/Sava; Kristensen/Palma, Bertola/Goglichidze, Solet; Ehizibue; Piotrowski/Miller, Karlstrom, Atta, Kamara/Zemura; Ekkelenkamp/Bravo; Davis.

CALCI PIAZZATI - Punizioni: Lovric, Ekkelenkamp, Payero. Corner: Lovric, Payero. Rigori: Davis, Solet

Acquisti: Lennon Miller (c, Motherwell), Saba Goglichidze (d, Empoli), Jakub Piotrowski (c, Ludogorets), Alessandro Nunziante (p, Benevento), Nicolò Bertola (d, Spezia), Abdoulaye Camara (c, Montpellier), Bayo (a, Watford, rientro dal prestito), Marco Ballarini (d, Lucchese, rientro dal prestito)

Cessioni: Lorenzo Lucca (a, Napoli), Lautaro Giannetti (d, Antalyaspor), Florian Thauvin (a, Lens), Vivaldo Semedo (a, Watford), Jaka Bijol (d, Leeds), Enzo Ebosse (d, Verona, prestito), Leonardo Buta (d, Eibar, prestito), Luca Kjerrumgaard (a, Watford, prestito), Gonçalo Esteves (d, Alverca, prestito), Isaak Touré (d, Lorient, fine prestito), Christian Kabasele (d, svincolato)