Udinese, l'obiettivo azzurro Solet denunciato per violenza sessuale

(ANSA) - UDINE, 15 MAG - Il calciatore dell'Udinese accusato di violenza sessuale è il difensore francese Oumar Solet, di 25 anni. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto specificando che il suo legale di fiducia, Maurizio Conti, non ha inteso rilasciare dichiarazioni, a tutela di tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Secondo una testimonianza raccolta in esclusiva dal Gazzettino, si sarebbe, tuttavia, trattato di un rapporto consenziente: "Nella casa del calciatore c'erano tante persone - ha rilevato - La donna che l'ha denunciato era già uscita con lui in passato. Si sono baciati e si sono appartati in camera con un'altra coppia, senza che ci fosse alcuna costrizione". Dalla società friulana non c'è stata ancora alcuna reazione ufficiale. C'è attesa per la conferenza stampa di sabato quando mister Runjaic annuncerà la squadra e la tattica per la gara di domenica sera in casa della Juventus, per verificare se il giocatore sarà convocato. (ANSA).