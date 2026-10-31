Ultim'ora Udinese, Runjaic rischia l'esonero: spunta un ex Napoli tra i possibili sostituti

Udinese, riflessioni sul futuro di Runjaic dopo il ko con la Roma. Tra i possibili sostituti anche l'ex Napoli Francesco Calzona

La pesante sconfitta per 5-2 contro la Roma potrebbe costare cara a Kosta Runjaic, la cui posizione sulla panchina dell'Udinese è sempre più in bilico. I friulani, reduci da un avvio di stagione particolarmente complicato, sono fermi a quota 5 punti dopo dieci giornate e occupano il penultimo posto in classifica. La dirigenza bianconera sta valutando il futuro dell'allenatore, con una decisione definitiva che potrebbe arrivare dopo le riflessioni delle prossime ore.

Udinese, anche Calzona tra i possibili sostituti di Runjaic

Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, tra i nomi presi in considerazione dall'Udinese in caso di esonero ci sarebbe anche Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli, oltre a Paolo Zanetti e Roberto D'Aversa. Il tecnico calabrese, che ha guidato gli azzurri nella seconda parte della stagione 2023/24, rappresenta dunque una delle possibili soluzioni per la panchina friulana. Al momento, però, non è stata presa alcuna decisione definitiva: il club si prepara a una notte di riflessioni sul futuro di Runjaic e sull'eventuale cambio di guida tecnica.