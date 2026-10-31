Serie A, classifica: il Milan va al 4° posto, a +7 sul Napoli. Ma Allegri può accorciare sull'Inter
Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina, superando l'Inter per 3-1 e conquistando tre punti preziosi nella corsa alle prime posizioni. La squadra di Ruben Amorim sale così momentaneamente al quarto posto con 21 punti, portandosi a +7 sul Napoli, fermo a quota 14 ma con una partita in meno. I nerazzurri di Cristian Chivu, invece, restano a 25 punti e rischiano di essere staccati dalla Lazio reti. Il risultato del derby offre un'occasione agli azzurri di Massimiliano Allegri: vincendo domenica sera contro la Juventus, il Napoli potrebbe portarsi a 17 punti, riducendo a otto lunghezze il distacco dall'Inter e a quattro quello dal Milan. La Roma, intanto, occupa il terzo posto a quota 24 dopo il successo per 5-2 sull'Udinese.
La classifica aggiornata di Serie A
1 - Lazio 25 punti in 9 partite giocate, 22 gol fatti e 7 gol subiti
2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti
4 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti
5 - Como 20 punti in 9 partite giocate, 17 gol fatti e 8 gol subiti
6 - Frosinone 17 punti in 9 partite giocate, 22 gol fatti e 14 gol subiti
7 - Napoli 14 punti in 9 partite giocate, 17 gol fatti e 11 gol subiti
8 - Juventus 14 punti in 9 partite giocate, 11 gol fatti e 10 gol subiti
9 - Bologna 14 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 13 gol subiti
10 - Torino 13 punti in 9 partite giocate, 14 gol fatti e 14 gol subiti
11 - Cagliari 13 punti in 9 partite giocate, 8 gol fatti e 13 gol subiti
12 - Atalanta 11 punti in 9 partite giocate, 16 gol fatti e 17 gol subiti
13 - Genoa 10 punti in 9 partite giocate, 8 gol fatti e 13 gol subiti
14 - Lecce 9 punti in 9 partite giocate, 10 gol fatti e 19 gol subiti
15 - Sassuolo 8 punti in 9 partite giocate, 14 gol fatti e 22 gol subiti
16 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti
17 - Fiorentina 5 punti in 9 partite giocate, 11 gol fatti e 21 gol subiti
18 - Parma 5 punti in 9 partite giocate, 5 gol fatti e 15 gol subiti
19 - Udinese 5 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 23 gol subiti
20 - Venezia 3 punti in 9 partite giocate, 6 gol fatti e 19 gol subiti
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