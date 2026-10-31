Foto Serie A, classifica: la Roma imbattuta sale a +10 sul Napoli e a -1 dalla vetta

La Roma travolge l'Udinese 5-2 e sale a 24 punti, a una lunghezza da Inter e Lazio. Al momento Napoli distante dieci punti dai giallorossi

La Roma continua la sua marcia nelle zone alte della classifica di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini travolge l'Udinese per 5-2 in trasferta, sale a 24 punti dopo dieci giornate e conserva l'imbattibilità in campionato. I giallorossi si portano così a una sola lunghezza dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio, entrambe a quota 25 con una partita in meno. Si allarga momentaneamente anche il divario con il Napoli, fermo a 14 punti: gli azzurri dovranno fare risultato con la Juventus per evitare di scivolare a -10 dalla Roma.

La classifica aggiornata di Serie A dopo Udinese-Roma 2-5

1 - Inter 25 punti in 9 partite giocate, 25 gol fatti e 10 gol subiti

2 - Lazio 25 punti in 9 partite giocate, 22 gol fatti e 7 gol subiti

3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti

4 - Como 20 punti in 9 partite giocate, 17 gol fatti e 8 gol subiti

5 - Milan 18 punti in 9 partite giocate, 18 gol fatti e 11 gol subiti

6 - Frosinone 17 punti in 9 partite giocate, 22 gol fatti e 14 gol subiti

7 - Napoli 14 punti in 9 partite giocate, 17 gol fatti e 11 gol subiti

8 - Juventus 14 punti in 9 partite giocate, 11 gol fatti e 10 gol subiti

9 - Bologna 14 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 13 gol subiti

10 - Torino 13 punti in 9 partite giocate, 14 gol fatti e 14 gol subiti

11 - Cagliari 13 punti in 9 partite giocate, 8 gol fatti e 13 gol subiti

12 - Atalanta 11 punti in 9 partite giocate, 16 gol fatti e 17 gol subiti

13 - Genoa 10 punti in 9 partite giocate, 8 gol fatti e 13 gol subiti

14 - Lecce 9 punti in 9 partite giocate, 10 gol fatti e 19 gol subiti

15 - Sassuolo 8 punti in 9 partite giocate, 14 gol fatti e 22 gol subiti

16 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti

17 - Fiorentina 5 punti in 9 partite giocate, 11 gol fatti e 21 gol subiti

18 - Parma 5 punti in 9 partite giocate, 5 gol fatti e 15 gol subiti

19 - Udinese 5 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 23 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 9 partite giocate, 6 gol fatti e 19 gol subiti