Inter ko, il derby è del Milan! Amorim batte 3-1 un Chivu in confusione

Il Milan vince il derby contro l'Inter per 3-1 e sale a 21 punti. Gara perfetta della formazione di Amorim, in confusione Chivu e i suoi ragazzi

Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina battendo 3-1 l'Inter, in una gara decisa tutta nel primo tempo. Pronti via la sblocca Christian Pulisic dopo quattro giri d'orologio su assist di Moreira, che servirà al minuto 10 anche il passaggio vincente da corner per il gol di Adrien Rabiot. Al 22' Alessandro Bastoni accorcia le distanze di testa da calcio d'angolo, ma allo scadere del primo tempo Diego Moreira - dopo due assist - trova anche una splendida parabola da punizione che vale il 3-1. Nel secondo tempo, il Milan non crea pericoli ma concede poco all'Inter, grazie all'ottimo piano gara di Ruben Amorim: la linea difensiva rossonera non collassa mai, sono solo 28 i tocchi in area degli avversari, risulta così sterile il palleggio di Calhanoglu e compagni ed il vantaggio viene conservato fino al fischio finale. Sponda nerazzurra, è sembrato in confusione il tecnico Cristian Chivu: farà discutere e non poco la scelta di cambiare sistema di gioco, affidando l'attacco al solo Thuram e inserendo Bonny ed Esposito soltanto nel finale, al minuto 82.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Inter 3-1

1 - Lazio 25 punti in 9 partite giocate, 22 gol fatti e 7 gol subiti

2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti

3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti

4 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti

5 - Como 20 punti in 9 partite giocate, 17 gol fatti e 8 gol subiti

6 - Frosinone 17 punti in 9 partite giocate, 22 gol fatti e 14 gol subiti

7 - Napoli 14 punti in 9 partite giocate, 17 gol fatti e 11 gol subiti

8 - Juventus 14 punti in 9 partite giocate, 11 gol fatti e 10 gol subiti

9 - Bologna 14 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 13 gol subiti

10 - Torino 13 punti in 9 partite giocate, 14 gol fatti e 14 gol subiti

11 - Cagliari 13 punti in 9 partite giocate, 8 gol fatti e 13 gol subiti

12 - Atalanta 11 punti in 9 partite giocate, 16 gol fatti e 17 gol subiti

13 - Genoa 10 punti in 9 partite giocate, 8 gol fatti e 13 gol subiti

14 - Lecce 9 punti in 9 partite giocate, 10 gol fatti e 19 gol subiti

15 - Sassuolo 8 punti in 9 partite giocate, 14 gol fatti e 22 gol subiti

16 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti

17 - Fiorentina 5 punti in 9 partite giocate, 11 gol fatti e 21 gol subiti

18 - Parma 5 punti in 9 partite giocate, 5 gol fatti e 15 gol subiti

19 - Udinese 5 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 23 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 9 partite giocate, 6 gol fatti e 19 gol subiti