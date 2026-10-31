Roma, Gasperini soddisfatto: "Mi ci rivedo in tutti i concetti di gioco"

Gian Piero Gasperini commenta la vittoria della Roma per 5-2 contro l'Udinese, elogiando la qualità del gioco e la fiducia della squadra

La Roma travolge l'Udinese per 5-2 e continua la sua marcia nelle zone alte della classifica, salendo a 24 punti dopo dieci giornate e mantenendo l'imbattibilità in campionato. Al termine della sfida, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per il gioco espresso dalla sua squadra, pur sottolineando qualche calo di concentrazione nella ripresa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Quanto si rivede in questa Roma?

"Mi ci rivedo in tutti i concetti di gioco sicuramente. Anche dei gol di bella fattura, Ndicka segna di testa su corner, tutti gli altri sono stati assist belli con gol altrettanto belli. In questo momento sono tutti in fiducia, quando arriviamo lì c'è cattiveria da parte di tutti. Cristante fa gol e assist e c'è tanto da parte di tutti".

Anche nella ripresa, sulle azioni offensive dell'Udinese, sembrava particolarmente agitato:

"È chiaro che quando fai un primo tempo di quella qualità c'è il rischio di decidere che la partita è chiusa e cali, non volevo fare una brutta figura, quei primi 45 minuti erano stati troppo belli per rovinarli. Non volevo cali di concentrazione, tra tre giorni rigiochiamo a Manchester, l'obiettivo era non subire gol e metterci energia. Sul primo è scappata un po' la palla, il secondo invece era un po' un brutto segnale di spina staccata. Però avevamo anche chance per fare un gol in più, sbagliando qualche scelta. Poi è arrivato il gol di Ghilardi che lo va a premiare. Udine è sempre un campo ostico e difficile, è una squadra che ora oggettivamente è in difficoltà ma spesso sa come metterti in difficoltà e ci ha aiutato ovviamente aver fatto una prestazione di assoluto livello".