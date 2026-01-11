Fiorentina-Milan, le formazioni: debutta dal 1' Fullkrug, torna Kean. Out Rabiot
Tutto pronto al Franchi per la sfida delle 15 tra la Fiorentina e il Milan, gara valida per la 20^ giornata di Serie A. Viola a caccia del terzo successo consecutivo tra le mura amiche che permetterebbe di raddrizzare la classifica; rossoneri che cercano i tre punti in vista di Inter-Napoli di questa sera. Di seguito le formazioni ufficiali.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Fortini, Ranieri, Kospo, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Sohm, Solomon, Fazzini, Piccoli, Kouamé.
Allenatore: Paolo Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Pulisic, Fullkrug.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Athekame, Rabiot, Modric, Fofana, Leao, Nkunku.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
