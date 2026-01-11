Colpaccio Parma a Lecce! Ribaltati i salentini che terminano in 9

Al Via del Mare va in scena una gara intensa e ricca di episodi, che alla fine premia il Parma: i ducali ribaltano il Lecce 2-1 e conquistano tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. I padroni di casa partono fortissimo e trovano subito il vantaggio con Stulic, bravo a sfruttare un cross perfetto di Banda dopo appena un minuto. Il Lecce spinge con continuità, colpisce un palo con Maleh e crea diverse occasioni, ma il Parma resiste e resta in partita, andando al riposo sotto di un solo gol.

La svolta arriva a inizio ripresa con l’espulsione di Banda per un intervento pericoloso su Delprato, episodio che cambia l’inerzia del match. In superiorità numerica il Parma cresce, colpisce una traversa con Bernabé e trova il pari grazie all’autorete sfortunata di Tiago Gabriel. Il sorpasso arriva sugli sviluppi di un corner, quando Pellegrino svetta di testa e firma il 2-1 decisivo. Nel finale i gialloblù sfiorano anche il tris, mentre il Lecce chiude addirittura in nove per il rosso a Gaspar, certificando una rimonta fondamentale per la squadra di Cuesta.