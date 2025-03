Venezia-Napoli, ultras di casa annunciano la protesta: "Resteremo fermi ed in silenzio: il motivo"

Il gruppo Ultras Veterani del Venezia domani resteranno in assoluto silenzio in occasione del lunch match della 29ª giornata di Serie A contro il Napoli.

Lo hanno annunciato attraverso il seguente comunicato: "Domenica in occasione della partita Venezia-Napoli il nostro stendardo e le nostre bandiere non saranno esposte in curva e noi VETERANI seguiremo lo svolgersi dell'incontro in assoluto silenzio. Staremo fermi e zitti come piacerebbe a chi vuole porre la parola fine sul movimento ULTRAS nelle nostre due città; una decisione forte e sofferta quando il disgusto nel vedere componenti del nostro gruppo trattati come dei veri criminali".