Roma, la pista Sancho si complica: l'inglese attende una squadra che giocherà la Champions
Si complica la pista Jadon Sancho per la Roma. Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, a Trigoria l'operazione è definita "difficile", principalmente per le riflessioni del giocatore, che vorrebbe una squadra da Champions League per rilanciarsi. L'accordo tra Roma e Manchester United sulla base di 23 milioni di euro, però, è già stato raggiunto.
Alcuni indizi social e ufficiali sembrano suggerire un suo imminente addio ai Red Devils. Il DS Massara è al lavoro, ma il tempo stringe. Il mercato giallorosso è in fermento anche in uscita, per sfoltire una rosa che rischia l'affollamento in alcuni reparti Il futuro dei big come Koné e Ndicka dipenderà dalle offerte in arrivo.
