Ufficiale Verona-Genoa, le formazioni: De Rossi cambia ancora l'attacco

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Alle 12.30 allo stadio Bentegodi si apre la domenica di Serie A: in campo Verona e Genoa. L'Hellas vuole capire se davvero il discorso salvezza si può riaprire, il Grifone per contro vuole chiudere la pratica, visto che con una vittoria oggi si porterebbe a quota 33 punti. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida.

Fra le fila dei gialloblu spazio a Valentini in difesa, così da permettere a Frese di giocare come quinto di centrocampo, data l'assenza di Bradaric dell'ultimo minuto. Belghali parte dalla panchina, a destra c'è Oyegoke, con Orban e Bowie confermati in attacco. La mediana è la stessa di Bologna, con Akpa-Apro, Gagliardini ed Harroui, in difesa confermato Edmundsson al centro, con Nelsson braccetto di destra, davanti a Montipò. Dall'altra parte De Rossi sceglie la coppia Colombo-Ekuban in avanti, con Vitinha inizialmente fuori. Messias riproposto in versione mezzala, con Malinovskyi e Frendrup. Sugli esterni tocca ad Ellertsson e Sabelli. Davanti a Bijlow ci sono Marcandalli, Ostigard e Vasquez.

Le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban