Ufficiale Verona-Lazio, le formazioni: Baroni si affida a Hysaj titolare

Alle ore 18 la Lazio scende in campo al Bentegodi, ospite dell'Hellas Verona per la sfida inserita nella domenica della 21^ giornata di Serie A.

Sono state intanto rese note le scelte dei due allenatori. Zanetti si affida al 3-4-1-2 e al tandem con Sarr e Tengstedt là davanti, alle loro spalle agisce Suslov e non Kastanos. Fuori anche Lazovic, sulle fasce del centrocampo ci sono da una parte Tchatchoua e dall'altra Bradaric. Nessuna sorpresa per quanto riguarda gli uomini scelti dal grande ex Marco Baroni, che a causa dell'emergenza in difesa rispolvera titolare Hysaj, che si è fatto invece tutti i primi mesi di stagione fuori dalla lista.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr.

Allenatore: Zanetti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni.