Ufficiale Verona-Milan, le formazioni ufficiali: si torna al 3-5-2 con Pulisic e Leao dal 1'

vedi letture

Allegri sceglie Pulisic e Leao come coppia d'attacco, tornando al 3-5-2.

Prosegue la 33^ giornata di Serie A: allo stadio Bentegodi si sfidano, alle 15, Verona e Milan. Da un lato i gialloblu cercano di salvare almeno l'onore, visto che la permanenza in categoria si è fatta pressoché impossibile, dall'altro il Diavolo vuole approfittare dei passi falsi di Como e Roma per blindare la Champions League.

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. Allegri sceglie Pulisic e Leao come coppia d'attacco, tornando al 3-5-2. Fuori Saelemaekers, a destra occasione per Athekame. In mezzo Fofana, Modric e Rabiot, con Bartesaghi a sinistra. Davanti a Maignan ci sono Tomori, Gabbia e Pavlovic.

HELLAS VERONA (3-4-3): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Oyegoke, Orban, Belghali. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.