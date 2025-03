Ufficiale Verona-Parma, le formazioni: Sarr e Mosquera sfidano Bonny

vedi letture

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Parma, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. L'Hellas Verona scende in campo con un 3-4-1-2, affidandosi a Montipò tra i pali e a una difesa a tre composta da Ghilardi, Coppola e Valentini. Sugli esterni, Tchatchoua e Bradaric garantiscono spinta e copertura, mentre Dawidowicz e Duda gestiscono il centrocampo. Bernede agisce da trequartista, supportando il tandem offensivo composto da Sarr e Mosquera. Un undici equilibrato, che punta sulla solidità difensiva e sulla dinamicità dei suoi interpreti per cercare di imporsi nel match. Queste le scelte dei due allenatori:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera.

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Livramento, Slotsager, Kastanos, Serdar, Patrick, Ajayi, Cisse.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Tra i ducali c'è Bonny al centro dell'attacco, col francese che vince il ballottaggio con Pellegrino e parte titolare come Man e Almqvist. A centrocampo torna Sohm al fianco di Bernabè e Keita, mentre in difesa Vogliacco vince il ballottaggio con Balogh e giocherà al centro della difesa con Valenti. Lateralmente spazio a Delprato e Valeri, con Suzuki ancora in porta.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Keita, Bernabé; Man, Bonny, Almqvist.

A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, Ondreijka, Lovik, Hainaut, Camara, Djuric, Pellegrino, Leoni, Haj.

Allenatore: Cristian Chivu.