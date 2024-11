Napoli Basket ancora a caccia della 1ª vittoria: alle 19.30 sfida Treviso, Milicic: "Come una finale"

vedi letture

Quarto impegno casalingo per la S.S. Napoli Basket, che oggi alle 19,30 affronta nell’ottava giornata del campionato di Serie A1, la NutriBullet Treviso. Gli azzurro, che sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, non potranno contare sull’apporto dell’infortunato Erick Green al quale è stata diagnosticata una distrazione muscolare al polpaccio della gamba destra. Treviso, dopo aver quattro ko consecutivi, è reduce da una netta vittoria contro Scafati.



Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla sfida sia sulla piattaforma Vivaticket, che al botteghino il quale sarà aperto dalle ore 18:00. I cancelli della Fruit Village Arena saranno aperti alle ore 18:00. La gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.





Le parole di coach Igor Milicic alla vigilia: "Questa partita combina preparazione fisica, mentale e psicologica. E’ una gara che dobbiamo giocare come se fosse una finale per un titolo. Siamo con le spalle al muro, non c’è via di uscita. Dobbiamo pensare di dover giocare contro la squadra più forte di tutte, come se avessimo solo una partita davanti a noi. La gara deve dimostrare ciò di cui siamo fatti, se siamo persone che vogliono semplicemente giocare uno sport o che vogliono sopravvivere. Se siamo semplici persone, oppure vogliamo essere vincitori nella vita dimostrando di voler uscire da questa situazione dove adesso si trova il club e nella quale ci siamo messi con le nostre stesse mani. Questa partita gira intorno alla difesa, alla determinazione ed alla passione di voler vincere. Dobbiamo dimostrare dal primo minuto che non c’entrano né la tattica né l’abilità, ma che tutto gira intorno al desiderio di giocare con passione, orgoglio e cuore.”