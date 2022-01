Bologna, Mihajlovic in conferenza: "Avevamo più energie nel finale, ma il Napoli lotterà per lo scudetto"

Sinisa Mihajlovic parla in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta interna contro il Napoli.

Cos'ha Arnautovic? secondo tempo un po meglio?

"Ieri non stava bene e oggi ha provato a giocare con una puntura ma non stava bene".

Nel finale avete giocato meglio, Pyyhtia è entrato bene

"Un po il Covid, un po' gli acciacchi non siamo riusciti ad allenarci come volevamo. abbiamo perso contro una squadra migliore. Noi nell'ultima mezz'ora abbiamo fatto meglio perchè siamo stati più coraggiosi e forse stavamo meglio fisicamente di loro ma potevamo fare qualcosina in più. Il problema è che la condizione fisica non è ottimale. Pyyhtia è entrato bene, è da due settimane che ci alleniamo con più primavera che con i grandi. Si è allenato in prima squadra spesso, ha personalità ma non è ancora pronto, è un ragazzino. Ma ha fatto bene, con serenità".

Basteranno questi giorni per recuperare per l'Hellas?

"Faremo quello che si può fare, cercheremo di fare il possibile fino alla sosta per recuperare la condizione fisica migliore".

Serve andare sul mercato ora?

"Io ho gestione tecnica, sono l'ultima catena in questo discorso, non sono io il responsabile del discorso mercato. Naturalmente scelgo anch'io ma non sono il primo".

Come vede il Napoli in corsa Champions?

"Ci sono diverse squadre in lotta fino all'ultimo, deve recuperare qualcuno ma resta una squadra molto forte e oggi ce lo ha fatto vedere, per me lotterà fino in fondo per lo scudetto".

Ti aspettavi di più da Viola?

"Me lo aspettavo così".

21.11 Fine conferenza