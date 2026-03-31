Ufficiale Caso Lukaku, arriva la nota SSCNapoli: "Valuteremo provvedimenti e pure prosecuzione attività"

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La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, è arrivata con una nota ufficiale

La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, è arrivata tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web:

"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato", recita il comunicato del club partenopeo, confermando quanto già trapelato negli ultimi giorni in merito ai provvedimenti valutati dalla società partenopea.

La posizione di Romelu Lukaku

Il giocatore ieri aveva in qualche modo preannunciato la sua scelta di restare in Belgio con un comunicato tramite una storia Instagram: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".

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