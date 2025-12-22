Il Napoli vince la 3ª Supercoppa Italia e stacca la Roma: l’albo d’oro
Il Napoli batte 2-0 il Bologna e vince la Supercoppa italiana per la terza volta nella sua storia. Gli azzurri sono al quinto posto nell'albo d'oro di questa competizione, staccata ora la Rona ferma a due successi, mentre più avanti ci sono in ordine Lazio, Milan, Inter e Juventus. Di seguito l'albo d'oro della Supercoppa italiana:
Juventus – 9 vittorie
Inter – 8 vittorie
Milan – 8 vittorie
Lazio – 5 vittorie
Napoli – 3 vittorie
Roma – 2 vittorie
Fiorentina – 1 vittoria
Parma – 1 vittoria
Sampdoria – 1 vittoria
1988 – Milan
1989 – Inter
1990 – Napoli
1991 – Sampdoria
1992 – Milan
1993 – Milan
1994 – Milan
1995 – Juventus
1996 – Fiorentina
1997 – Juventus
1998 – Lazio
1999 – Parma
2000 – Lazio
2001 – Roma
2002 – Juventus
2003 – Juventus
2004 – Milan
2005 – Inter
2006 – Inter
2007 – Roma
2008 – Inter
2009 – Lazio
2010 – Inter
2011 – Milan
2012 – Juventus
2013 – Juventus
2014 – Napoli
2015 – Juventus
2016 – Milan
2017 – Lazio
2018 – Juventus
2019 – Lazio
2020 – Juventus
2021 – Inter
2022 – Inter
2023 – Inter
2024 – Milan
2025 – Napoli
