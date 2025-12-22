Ufficiale Il Napoli vince la 3ª Supercoppa Italia e stacca la Roma: l’albo d’oro

Il Napoli batte 2-0 il Bologna e vince la Supercoppa italiana per la terza volta nella sua storia. Gli azzurri sono al quinto posto nell'albo d'oro di questa competizione, staccata ora la Rona ferma a due successi, mentre più avanti ci sono in ordine Lazio, Milan, Inter e Juventus. Di seguito l'albo d'oro della Supercoppa italiana:

Juventus – 9 vittorie

Inter – 8 vittorie

Milan – 8 vittorie

Lazio – 5 vittorie

Napoli – 3 vittorie

Roma – 2 vittorie

Fiorentina – 1 vittoria

Parma – 1 vittoria

Sampdoria – 1 vittoria

1988 – Milan

1989 – Inter

1990 – Napoli

1991 – Sampdoria

1992 – Milan

1993 – Milan

1994 – Milan

1995 – Juventus

1996 – Fiorentina

1997 – Juventus

1998 – Lazio

1999 – Parma

2000 – Lazio

2001 – Roma

2002 – Juventus

2003 – Juventus

2004 – Milan

2005 – Inter

2006 – Inter

2007 – Roma

2008 – Inter

2009 – Lazio

2010 – Inter

2011 – Milan

2012 – Juventus

2013 – Juventus

2014 – Napoli

2015 – Juventus

2016 – Milan

2017 – Lazio

2018 – Juventus

2019 – Lazio

2020 – Juventus

2021 – Inter

2022 – Inter

2023 – Inter

2024 – Milan

2025 – Napoli

