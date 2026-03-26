Italia in finale playoff! Non brilla ma si sveglia nella ripresa: 2-0 all'Irlanda del Nord

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L'Italia ha compiuto il primo passo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo battendo l’Irlanda del Nord per 2-0 nella semifinale dei play-off.

L'Italia ha compiuto il primo passo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo battendo l’Irlanda del Nord per 2-0 nella semifinale dei play-off. Diversamente dalle gare precedenti contro Svezia e Macedonia del Nord, in cui la nazionale era rimasta a secco nonostante 68 tiri in tre partite, stasera sono arrivati finalmente i gol: Tonali ha sbloccato il match al 56esimo minuto, mentre Kean ha chiuso il punteggio a dieci minuti dalla fine. Buona la prestazione di Matteo Politano, tra i migliori in campo. L'esterno del Napoli ha disputato 83 minuti prima di essere sostituito da Palestra.

Tutto nella ripresa: in gol Tonali e Kean

La partita, giocata a Bergamo, ha visto gli azzurri controllare il gioco fin dal primo tempo, ma l’Irlanda del Nord si è difesa con grande aggressività, adottando un baricentro basso e cercando i lanci lunghi. Nella ripresa, l’Italia ha aumentato la pressione e ha trovato le reti decisive, dimostrando pazienza e determinazione. La vittoria consente alla nazionale di Gattuso di accedere alla finale dei play-off, dove affronterà la vincente dello scontro tra Galles e Bosnia. La squadra azzurra ha così mosso un passo importante verso un traguardo che mancava da 4293 giorni, dall’ultima gara disputata contro l’Uruguay nel 2014.