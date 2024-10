Le probabili formazioni di Napoli-Lecce: è il momento di Neres e Conte prepara altri 4 cambi

vedi letture

Sabato alle ore 15.00 il Napoli di Antonio Conte affronterà in casa il Lecce di Luca Gotti: l'obiettivo è trovare la quarta vittoria consecutiva in campionato, filotto che manca persino dalla stagione dello scudetto. Gli azzurri sfrutteranno l'occasione per fare anche un po' di turnover, prima del turno infrasettimanale e di un ciclo di partite durissimo con diversi scontri diretti di fila. Davanti a sè i partenopei troveranno il Lecce che sta vivendo un momento tutt'altro che sereno: solo cinque punti sin qui e dopo la rovinosa sconfitta per 6-0 con la Fiorentina questo match sa tanto di ultima spiaggia per il tecnico Gotti. Quindi guai ad abbassare la guardia: i salentini si giocheranno tutto.

Statistiche - Il Napoli ha la possibilità di trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A: non accade dalla stagione 2022/23 (11 successi di fila in quel caso). Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte al Maradona con una vittoria e due pareggi. I giallorossi sono la peggior squadra nei top 5 campionati europei per gol segnati in campionato: solo tre reti fatte in queste prime otto giornate. Da settembre 2024, i partenopei hanno subito un solo gol in Serie A: nei top 5 campionati europei solo il Lipsia ha fatto meglio con zero reti subite. Romelu Lukaku ha contribuito a 99 gol nella sua carriera in Serie A (73 gol e 26 assist): con una partecipazione nella prossima gara, arriverebbe a quota 100. In questo match si sfideranno i due calciatori che effettuano più tiri da fuori area nel torneo: Nikola Krstovic e Khvicha Kvaratskhelia, rispettivamente a quota 15 e 12.

Le ultime sul Napoli

Dall'infermeria azzurra arrivano buone notizie per Antonio Conte: è pienamente recuperato Alex Meret che potrà tornare tra i pali, dopo che si era preferito non rischiarlo ad Empoli. In difesa sulle corsi laterali capitan Di Lorenzo e il ritorno di Olivera, al centro uno tra Buongiorno e Rrahmani potrebbe tirare il fiato in vista dell'impegno infrasettimanale, si preparano quindi Juan Jesus e Rafa Marin. A centrocampo invece, con Lobotka ancora ai box, è confermato il trio Anguissa-Gilmour-McTominay. Anche in attacco tira aria di cambi: è il momento dell'esordio da titolare di David Neres, dall'altro lato Ngonge è in vantaggio sy Kvaratskhelia per una maglia dal 1', mentre il centravanti sarà ancora Lukaku.

Le ultime sul Lecce

In una gara di per sè complicata, mister Gotti dovrà anche fare i conti con numerose assenze. Oltre i lungodegenti Bonifazi, Gonzalez e Kaba (e lo squalificato Gallo) rischiano il forfait anche Burnete, Berisha, Guilbert, Hasa e Marchwinski che hanno svolto allenamento personalizzato. Dunque tra i pali Falcone, davanti a lui Baschirotto e Gaspar con ai lati Pelmard e Dorgu. In cabina di regia confermato Ramadani insieme a Coulibaly e Pierret. Nel pacchetto offensivo, a supporto di Krstovic sono in quattro per due maglie: Banda, Rebic, Pierotti e Oudin con i primi due in vantaggio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Ngonge. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Rrahmani-Marin 60-40%, Buongiorno-Juan Jesus 60-40%, Olivera-Spinazzola 60-40%, Ngonge-Kvaratskhelia 55-45%

Indisponibili: Lobotka

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Ramadani; Banda, Krstovic, Rebic. Allenatore: Luca Gotti

Ballottaggi: Pelmard-Jean 60-40%, Banda-Oudin 60-40%, Rebic-Pierotti 60-40%

Indisponibili: Berisha, Burnete, Bonifazi, Gonzalez, Guilbert, Hasa, Kaba, Marchwinski

Squalificati: Gallo

Arbitro: Tremolada (Tolfo-Trinchieri, IV Sacchi, VAR Meraviglia, AVAR Abisso)

Stadio: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), sabato 26 ottobre ore 15.00;

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net