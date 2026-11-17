McTominay, svolta sul futuro: presa una decisione, agenti avvisati

Calciomercato Napoli, McTominay: nessuna fretta per il rinnovo ma nessuna trattativa a gennaio. Contratto fino al 2028

Scott McTominay non si muoverà dal Napoli a gennaio. Gli agenti del centrocampista scozzese sono stati avvisati: nessuna fretta per l’incontro sul rinnovo, ma anche nessuna trattativa nella sessione invernale. Il quadro è quello di un giocatore che il club vuole tenere, in un momento in cui il futuro di diversi big del reparto è al centro del mercato. Lo scrive Il Mattino.

Rinnovo senza fretta, ma da sistemare

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, i contatti per il prolungamento non hanno scadenze immediate. Il contratto del giocatore scade nel giugno 2028, e proprio per questo una soluzione dovrà essere trovata nel tempo: il Napoli non può permettersi di iniziare la prossima stagione con un calciatore di questo livello in scadenza a dodici mesi dalla fine. La priorità, per ora, è dunque restare tranquilli, rinviando il confronto con l’entourage a un momento successivo, senza forzare le tappe.

Titolare con la Scozia, nonostante i problemi fisici

Il centrocampista, nonostante i problemi fisici che ha spesso denunciato, non si tira mai indietro quando si tratta di indossare la maglia della Nazionale. Ieri sera, nella sfida contro la Svizzera, decisiva per il passaggio allo spareggio per la promozione nel gruppo A della Nations League, è sceso in campo da titolare. Con lui ha giocato dall’inizio anche Gilmour, altro azzurro in prestito alla Scozia. Un impegno che conferma la sua disponibilità e il suo attaccamento ai colori nazionali, in una pausa che per il Napoli è anche un’occasione per monitorare le condizioni dei propri giocatori.