Niente esonero per Allegri: i tre motivi che hanno spinto ADL alla conferma

Il primo riguarda proprio il presidente azzurro, che avrebbe riconosciuto alcune responsabilità nella gestione del mercato estivo

La posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli sembra essere solida nonostante le difficoltà attraversate dalla squadra. Secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbero tre i motivi principali che avrebbero spinto Aurelio De Laurentiis ad allontanare, almeno per il momento, l'ipotesi di un esonero dell'allenatore.

Il primo riguarda proprio il presidente azzurro, che avrebbe riconosciuto alcune responsabilità nella gestione del mercato estivo. De Laurentiis avrebbe ammesso di essersi defilato troppo a lungo dalle operazioni di mercato, oltre ad aver probabilmente sopravvalutato il valore di alcuni elementi della rosa messa a disposizione del tecnico. Una presa di coscienza che avrebbe contribuito a ridimensionare le responsabilità attribuite ad Allegri per il rendimento deludente della squadra.

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Il secondo elemento è di natura economica. Allegri è legato al Napoli da un contratto triennale da 13,5 milioni di euro netti complessivi. Un eventuale esonero comporterebbe quindi un impegno finanziario significativo per la società, chiamata a sostenere il peso dell'accordo con l'allenatore e gli eventuali costi di una nuova guida tecnica.

Infine, il terzo fattore riguarda lo spogliatoio. Durante il ritiro punitivo, i calciatori non avrebbero manifestato la volontà di cambiare allenatore, scegliendo invece di ricompattarsi attorno al tecnico e provare a superare insieme il momento di difficoltà.