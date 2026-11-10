Ufficiale SSC Napoli, Bianchini annuncia: “Roberto Monzani sarà il nostro Chief Marketing Officer”

Il Napoli annuncia Roberto Monzani come nuovo Chief Marketing Officer. Bianchini illustra le strategie di crescita del club.

Novità nell'organigramma della SSC Napoli. Il club azzurro ha annunciato l'ingresso di Roberto Monzani nel ruolo di Chief Marketing Officer, una figura destinata a contribuire allo sviluppo del prossimo step del club partenopeo in termini di marketing. L'annuncio è arrivato direttamente da Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business della SSC Napoli, intervenuto al panel “Club, non solo Squadre” nell'ambito dell'edizione 2026 del Social Football Summit, in corso all'Allianz Stadium di Torino. Durante il suo intervento, Bianchini ha ripercorso il processo di ideazione e realizzazione del progetto del Centenario, soffermandosi sulla crescita del comparto business e sulle prospettive future della società. “Nell'ultimo quinquennio abbiamo lavorato per costruire una forte identità di brand e sviluppare relazioni con partner internazionali che hanno riconosciuto in SSC Napoli un canale privilegiato per entrare in contatto con milioni di tifosi e appassionati in tutto il mondo”.

Bianchini: “Monzani nuovo Chief Marketing Officer, vogliamo rafforzare il posizionamento globale del Napoli”

Il dirigente azzurro ha quindi illustrato gli obiettivi della prossima fase di sviluppo, puntando sulla creazione di una piattaforma di marketing integrata e su nuove opportunità di collaborazione con i partner commerciali. Un percorso nel quale si inserisce proprio l'arrivo di Monzani, chiamato a ricoprire un ruolo strategico nella struttura societaria. “La sfida per il futuro è accelerare ulteriormente questo percorso attraverso la creazione di una piattaforma di marketing integrata, capace di rafforzare il posizionamento globale del Club e sviluppare nuove forme di collaborazione con i nostri partner. Per guidare questa nuova fase di crescita, sono orgoglioso di annunciare l'ingresso di Roberto Monzani nel ruolo di Chief Marketing Officer di SSC Napoli. Il suo arrivo rappresenta un passo importante nell'evoluzione della nostra struttura e nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Club”.