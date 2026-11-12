Cacciamani, clamoroso da Torino: "Spunta il patto anti-Napoli per gennaio"

Calciomercato Napoli, Cacciamani, patto anti-Napoli con il Torino: l’esterno sinistro non chiederà la cessione a gennaio

Il Napoli dovrà aspettare per Cacciamani. L’esterno sinistro del Torino è un obiettivo degli azzurri, ma la strada per portarlo in Campania appare in salita, almeno per ora. Tra il giocatore e il suo club ci sarebbe infatti una sorta di “patto anti-Napoli”, pensato per evitare tensioni e non aprire un caso proprio alla vigilia della finestra invernale.

Il patto tra Cacciamani e il Torino

Come scrive Tuttosport, Cacciamani non chiederà di essere ceduto a gennaio e non punterà i piedi per forzare la mano alla società. Una linea che il giocatore avrebbe già seguito in estate, quando la Roma aveva mostrato interesse. In quell’occasione i giallorossi erano arrivati a offrire 12 milioni di euro più un paio legati ai bonus, una cifra giudicata troppo bassa dal presidente Cairo. Anche allora Cacciamani non aveva forzato la situazione, scegliendo di restare e di lasciare che fosse il club a gestire la trattativa.

Obiettivo: evitare il caso a gennaio

In vista dell’apertura del mercato, dirigenza granata e giocatore hanno dunque stretto questo accordo, con l’obiettivo di scongiurare qualsiasi polemica a gennaio. Per il Napoli significa che, almeno in questa fase, la pista Cacciamani difficilmente potrà accelerare: senza una richiesta di cessione e con un Torino che non ha intenzione di svendere, servirebbe un’offerta all’altezza delle valutazioni di Cairo. Il nome resta comunque nel taccuino degli azzurri, in attesa di capire come evolverà la situazione nei prossimi mesi e se, con l’avvicinarsi dell’estate, qualcosa potrà cambiare.