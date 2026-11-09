Allegri non rischia la panchina! Sky: ADL è soddisfatto e gli conferma la fiducia

Napoli, Allegri incassa la piena fiducia di De Laurentiis dopo il pareggio con la Lazio. Nessun ribaltone in vista, si programma gennaio.

Il pareggio contro la Lazio ha rafforzato la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nonostante il momento complicato e una classifica ancora lontana dalle aspettative, la società azzurra non avrebbe alcuna intenzione di cambiare allenatore. Anzi, la reazione mostrata dalla squadra contro la capolista avrebbe convinto ulteriormente il presidente Aurelio De Laurentiis a proseguire il progetto tecnico con l'attuale allenatore, allontanando definitivamente le ipotesi di un possibile ribaltone.

Sky Sport: De Laurentiis soddisfatto, piena fiducia in Allegri e mercato già nei pensieri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la posizione di Allegri sarebbe tornata solidissima dopo il pareggio del Maradona. Il presidente De Laurentiis sarebbe soddisfatto e la società avrebbe ribadito la piena fiducia nei confronti del tecnico. Nessun cambio di guida tecnica, dunque: il Napoli intende andare avanti con Allegri e ha già cominciato a ragionare sul mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare la rosa e rilanciare la stagione azzurra.