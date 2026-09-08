Napoli-Arsenal, De Bruyne torna titolare: l'ultima volta e i precedenti con le inglesi

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De Bruyne torna titolare contro l'Arsenal: le ultime sul Napoli e i precedenti europei.

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Massimo Ugolini ha riferito le ultime di formazione sul Napoli in vista della sfida di Champions di domani a Maradona contro l'Arsenal: "Partiamo dalle certezze: non gioca Anguissa e non si cambia sistema di gioco. Sarà un Napoli con il 4-3-3 e quattro centrocampisti a disposizione: De Bruyne, Lobotka, Gilmour e Vergara. Allegri ha detto ai nostri microfoni che uno andrà in panchina e molto probabilmente sarà Vergara. Olivera favorito su Spinazzola, con Alisson, Hojlund e Politano nel tridente. Soprattutto ci sarà Kevin De Bruyne dal primo minuto, alla sua prima da titolare in questa stagione dopo quella passata, condizionata dal grave infortunio contro l'Inter".

De Bruyne, l'ultima da titolare con il Napoli risale a maggio

Per Kevin De Bruyne si tratterebbe dunque della prima presenza dal primo minuto in questa stagione. Per ritrovare l'ultima da titolare con la maglia del Napoli bisogna tornare al 2 maggio scorso, quando il belga fu schierato dall'inizio da Antonio Conte nello 0-0 sul campo del Como, lasciando poi il terreno di gioco nella ripresa. Nelle prime tre giornate del nuovo campionato Allegri lo ha invece sempre utilizzato a gara in corso: all'esordio contro il Genoa De Bruyne è stato decisivo segnando il gol che ha sbloccato la partita, mentre è partito dalla panchina anche contro Como e Inter.

Napoli contro le inglesi, gli ultimi precedenti europei

Quello con l'Arsenal sarà un nuovo capitolo della lunga storia europea del Napoli contro le squadre inglesi. Gli ultimi due incroci risalgono alla Champions della scorsa stagione e si sono conclusi entrambi con una sconfitta: 2-0 sul campo del Manchester City il 18 settembre 2025 e 3-2 al Maradona contro il Chelsea il 28 gennaio 2026. Andando più indietro, nella Champions 2022/23 gli azzurri travolsero il Liverpool 4-1 al Maradona, perdendo poi 2-0 ad Anfield. Proprio contro l'Arsenal, invece, l'ultimo confronto risale ai quarti di Europa League 2018/19: i Gunners vinsero 2-0 a Londra e 1-0 a Napoli, eliminando gli azzurri.