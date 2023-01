Napoli-Juventus 5-1, le pagelle: distrutto l'anti-calcio! Osi e Kvara li umiliano, la mediana giganteggia

Le pagelle di Napoli-Juventus 5-1

Mario Rui 7 - Confermato dall'inizio, è prezioso nell'uscita dal basso chiamando fuori il quinto dal suo lato prima di imbucare. Non manca qualche errore in uscita, ma gioca una miriade di palloni ed entra anche nelle azioni offensive, come sulla pressione per il quarto gol (dal 70' Olivera 6,5 - Chiamato in causa nel finale per avere nuove energie, e spinge con foga ad ogni minima possibilità, ma anche maggiore fisicità nelle mischie confuse della Juventus)

Rrahmani 7 - Un erroraccio in costruzione porta Di Maria alla traversa che fa tremare il Maradona, poi a fine primo tempo per poco non confeziona il più classico degli autogol. Riscatta la sua prova, e la valutazione, con la conclusione perfetta che vale il tris che fa cadere giù il Maradona e incanala la partita togliendo la Juve dalla gara.

Di Lorenzo 7 - Chiamato in causa più che altro nell'uscita dal basso e se la cava bene, facendo uscire il quinto e permettendo così il 3 vs 3 davanti, come da strategia di Spalletti. Qualche sovrapposizione e diverse chiusure, ma non particolarmente complesse. Nella ripresa sale di livello e mostra progressi importanti sul piano della condizione.

Anguissa 7 - Stravince tutti i duelli, è prezioso in non possesso ma anche nella costruzione in verticale o accompagnando l'azione a rimorchio. Nella ripresa anche dopo il quinto gol non molla niente e ferma chiunque in maglia bianconera.

Lobotka 7,5 - Lunghe fasi del vero Lobo: sterza, elude la pressione e finalmente anche in questo 2023 inizia a cambiare passo e si inserisce in ogni spazio tagliando un'intera linea bianconera. Sfortunatro nel rimpallo che premia Di Maria e porta poi al gol che riapre la partita

Zielinski 6,5 - Passi in avanti rispetto alle ultime prove, favorito dalla grande prestazione di squadra. Prova a velocizzare nel fraseggio, poi quando la squadra prende in mano la partita lui ne beneficia ed inizia a trovare verticali importanti. Si sacrifica molto anche in non possesso (dal 78' Ndombele sv)

Politano 7 - Ha meno chance rispetto ai compagni di reparto, ma è lui spesso ad abbassarsi per fare gioco ed innescare Osimhen nello spazio o cambiare gioco per Kvaratskhelia. Esce all'intervallo per un colpo - tra i tanti subiti - non del tutto smaltito (dal 45' Elmas 7 - Altro impatto devastante, in entrambe le fasi. Dà ampiezza, ma si butta anche dentro, poi sterza una meraviglia e trova anche il gol della manita per l'apoteosi)

Osimhen 9 - Ancora lui, sempre lui. Come un avvoltoio approfitta della respinta corta sbloccando la gara, e costringendo la Juve a cambiare piano tattico, poi firma la doppietta, sfonda sistematicamente sul centro-destra ed in una occasione serve Kvaratskhelia ed in almeno altre due manca di poco la porta. Una furia, senza sosta neanche sul 5-1, e Spalletti lo richiama in panchina per risparmiarlo (dal 78' Raspadori sv)

Kvaratskhelia 8,5 - Rende ridicoli quelli che parlavano di crisi o addirittura di bluff di pochi mesi. E' tornato il Kvara brillantissimo anche nello stretto con le sue giocate devastanti nell'uno contro uno. Fantastica la girata che costringe il portiere alla respinta sul gol di Osimhen, poi firma il raddoppio piazzandola di prima intenzione sul palo lontano e pennella l'assist - con un'eleganza che è solo dei più grandi - e che Osimhen deve solo spingere in rete (dall'88' Lozano sv)