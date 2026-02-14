Gilmour può tornare tra i convocati: la situazione per la Roma
Antonio Conte può finalmente iniziare a sorridere, o forse ad abbozzare un sorriso. Il centrocampo potrebbe riprendere forma ed aggiungere una pedina dopo che per mesi ha visto e sfiancato i poveri Lobotka, McTominay ed Elmas. Nel reparto può domani aggiungersi un altro scozzese, finito fuori dai radar dal primo novembre e operatosi per pubalgia: Billy Gilmour è pronto a tornare. Ne ha parlato oggi in edicola "La Gazzetta dello Sport":
"Billy Gilmour è tornato nel Napoli, ha cominciato ad allenarsi, si è fatto qualche seduta e adesso punta con gradualità a ripresentarsi in compagnia degli altri pure in campo. I muscoli a volte vengono orientati dall'umore - o anche viceversa - e in mattinata Gilmour avrà modo di afferrare il senso di questa assenza che l'ha trascinato in sala operatoria per colpa della pubalgia. Però almeno è arrivato un sabato diverso e se corrucciando dovesse capire che sì, si può fare, allora farà un cenno a Conte e si sederà in panchina; altrimenti, per male che vada, lui ci sarà con l'Atalanta, tra otto giorni"
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
