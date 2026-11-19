Dal Torino in poi il Napoli non farà sempre le conferenze pre-campionato: la nota del club
Novità in casa SSC Napoli: non si terrà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino. L'appuntamento con i giornalisti, inizialmente confermato per domani alle ore 14.30 a Castel Volturno, è stato annullato per decisione della società. A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo, che ha motivato la scelta con i numerosi impegni del tecnico con la stampa previsti nei prossimi giorni.
Napoli, annullata la conferenza di Allegri: la comunicazione del club
La conferenza stampa pre partita di Massimiliano Allegri prevista per domani non si terrà. Decisione presa dal club dato che il tecnico parlerà in conferenza nel post partita con il Torino, alla vigilia e subito dopo Manchester City-Napoli di Champions League. Salta dunque per la seconda volta consecutiva la conferenza stampa prepartita di Allegri in campionato. Anche quella alla vigilia della sfida contro la Lazio, infatti, era stata annullata a pochi minuti dall'inizio per volontà del presidente Aurelio De Laurentiis.
La nota del club
Di seguito il comunicato ufficiale del club: "La SSCN comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario".
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