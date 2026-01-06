Live Napoli-Verona, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres

Il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca della quinta vittoria di fila, torna a giocare allo Stadio Maradona: mercoledì alle ore 18:30 gli azzurri affrontano l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, squadra reduce da un periodo molto negativo. Quella contro gli scaligeri è la prima del ciclo di ferro di otto gare in 24 giorni.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte riflette su un paio di soluzioni per sostituire David Neres, infortunatosi alla caviglia nell'ultima sfida. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, inamovibili nel trio difensivo Di Lorenzo e Rrahmani, poi è ballottaggio Juan Jesus-Buongiorno che è alla ricerca di una maglia da titolare. Nessun dubbio su McTominay e Lobotka in mediana, poi sulla fascia destra è confermato Politano, a sinistra idea Gutierrez per far rifiatare Spinazzola. Sulla trequarti Elmas potrebbe cambiare corsia per fare spazio a Lang, altrimenti verrà inserito Buongiorno con la catena destra che scala in avanti. In attacco il solito Hojlund a fare da perno centrale.

Le ultime sull'Hellas Verona

Paolo Zanetti dovrebbe confermare il 3-5-2 che è sceso in campo nell'ultima sfida. In porta Montipò, al centro della difesa Nelsson con Nunez e Bella-Kotchap ai suoi lati. A centrocampo altra chance a Bernede, Al-Musrati e Serdar (in pole su Niasse), sulle fasce pronti a Oyegoke e Frese. Davanti non si tocca Giovane, accanto a lui è testa a testa tra Mosquera e Gift Orban.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 7 gennaio ore 18:30

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%, Lang-Buongiorno 55-45%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, David Neres

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti

Ballottaggi: Serdar-Niasse 60-40%, Mosquera-Orban 55-45%

Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Belghali (Coppa d'Africa)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli